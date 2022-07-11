Ринат Ахметов передаст медиабизнес на Украине государству

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Украинский бизнесмен Ринат Ахметов объявил о выходе принадлежащей ему инвестиционной компании SCM из медиа-бизнеса и передаче лицензий всех ее СМИ государству в связи со вступлением в силу антиолигархического закона.

"Я принял вынужденное решение о выходе моей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. На этой неделе "Медиа Группа Украина" откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от лицензий наших печатных медиа на Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа", - говорится в заявлении Ахметова.

По его словам, такое решение продиктовано вступлением в силу закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".

"Как крупнейший частный инвестор в экономику Украины я неоднократно говорил, что не был, не являюсь и не буду олигархом", - заявил он, отметив, что короткий шестимесячный срок, определенный законом для продажи медиа-активов, и спецоперация ВС России не дают возможности компании SCM продать медиа-бизнес на рыночных условиях.

По его словам, холдинг "Медиа Группа Украина" создавался с 2000 года, общий объем вложенных в него инвестиций превысил $1,5 млрд.

"Медиа Группа Украина" объединяет национальный эфирный телеканал "Украина", общенациональный информационный телеканал "Украина 24", развлекательный молодежный телеканал "НЛО TV"; тематические каналы "Индиго TV", телеканалы "Футбол 1/2/3"; региональные телеканалы "Донбасс", "34 телеканал", "Сигма"; оператора спутникового телевидения Xtra TV; международные каналы Ukraine 1/Ukriane 2, NLO TV 1/NLO TV 2; продакшн-компании "Теле Про", "Допоможемо ТВ"; медиа-агентство "Медиа Партнерство Баинг"; новостную группу "Украина", мультимедийную платформу "Украина" - теленовости "Сегодня" и сайт segodnya.ua; кроссплатформенный проект Vogue UA и ОТТ-платформу OLL.TV.

Собственником медиахолдинга является группа "Систем Кэпитал Менеджмент" Ахметова.