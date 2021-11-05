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Новое правительство Чехии сформирует лидер правоцентристского блока "Вместе"

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Президент Чехии Милош Земан в пятницу сообщил, что поручит сформировать новое правительство страны Петру Фиале, лидеру правоцентристского альянса "Вместе", который выиграл всеобщие выборы в октябре.

По словам Земана, это не станет проблемой для прежнего премьера страны Андрея Бабиша. "Я поговорил с ним по телефону, он не заинтересован в том, чтобы быть премьером", - сказал в пятницу президент Чехии в интервью чешской радиостанции "Фреквенце 1".

Ожидается, что Земан проведет встречу с Фиалой в субботу.

"Я доложу президенту о готовности сформировать действенное правительство как можно скорее", - заявил со своей стороны Петр Фиала.

Земан с 10 октября находится в Центральном военном госпитале в Праге, в четверг его перевели из палаты интенсивной терапии в обычную палату. Никакой точной информации о его диагнозе не сообщается.

Чехия

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