Медики заявили, что президент Чехии не может полностью вернуться к работе

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Состояние здоровья президента Чехии Милоша Земана не позволяет ему в настоящее время полностью вернуться к исполнению полномочий, сообщил в пятницу руководитель консилиума врачей, занимающихся лечением главы чешского государства Томаш Зима.

"Состояние здоровья президента и далее требует госпитализации, поэтому в настоящий момент невозможно, чтобы он полностью вернулся к исполнению рабочих обязанностей", - приводит его слова чешское радио.

"Делать прогнозы по поводу развития ситуации с состоянием его здоровья пока очень сложно. Характер и проявление основного заболевания, безусловно, очень серьезны, - добавил он. - Прогноз будет зависеть от развития заболевания, которое трудно поддается лечению".

Как отметил Зима, президенту оказывают медицинский уход на высшем уровне. Все принявшие участие в консилиуме врачи согласились с установленным диагнозом и назначенными лечебными процедурами.

Земан с 10 октября находится в Центральном военном госпитале в Праге, в четверг его перевели из палаты интенсивной терапии в обычную палату.

Радио отмечает, что ни участники консилиума, ни представитель президента не сообщают никакой детальной информации о его болезни.