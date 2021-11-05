Армения и Азербайджан сохранят суверенитет над дорогами на своих территориях

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Армения и Азербайджан сохранят суверенитет за автомобильными дорогами на своих территориях в рамках разблокирования транспортных коммуникаций в регионе, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном в пятницу в Ереване.

По его словам, в рамках рабочей группы было проведено восемь встреч с вице-премьерами из Армении и Азербайджана, на местах работали эксперты в области дорожного строительства, представители "Автодора" и "Росдормаша", они обследовали состояние дорог.

"Опираясь на эти знания, мы 22 октября, проводя восьмое заседание (рабочей группы на уровне вице-премьеров Армении, Азербайджана и РФ - ИФ), как нам кажется, выходим на конкретные решения, которые основываются, прежде всего, на том, что суверенитет за дорогами сохраняется за теми странами, по чьей территории будут идти эти дороги. Также вы упомянули о том, и это тоже было в заявлении (по Карабаху от 11 января 2021 года - ИФ), чтобы все виды контроля осуществлялись. Мы договорились о том, что такой контроль должен вестись на паритетной основе. Обсуждали также, как, с чего следует начинать разблокирование автомобильное. Хотели бы с вами это сегодня обсудить и уже подумать, как двигаться дальше", - сказал вице-премьер России.

Со своей стороны Пашинян заявил, что высоко ценит работу трехсторонней рабочей комиссии, выразив надежду, что удастся прийти к конкретным решениям.

"Армения заинтересована и привержена к заявлениям от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, которые касаются открытия, разблокирования всех транспортных и экономических связей в регионе. Но заявления Азербайджана, которые касаются коридоров, отрицательно влияют на эффективность нашей работы и на атмосферу, учитывая, что в заявлениях нет ничего о коридорах. И мое впечатление в том, что Азербайджан пытается навязать свои восприятия по этому поводу комиссии, и это, конечно, неприемлемо для нас", - сказал Пашинян.

Никол Пашинян также заявил, что Ереван готов пойти на конкретные решения при условии, что Армения получит автомобильные и железнодорожные коммуникации на территории Азербайджана, а Азербайджан - железнодорожные и автомобильные коммуникации по территории Армении. Это касается и дорог, связывающих Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой. Пашинян отметил, что существовавшие в период СССР железнодорожные и автомобильные коммуникации должны быть восстановлены.

"Важно подчеркнуть, что в соответствии с заявлением от 11 января 2021 года мы должны еще и обговорить вопросы таможенного, фитосанитарного, пограничного и других возможных видов контроля. Это то, что зафиксировано в наших заявлениях. Армения заинтересована, готова и, надеемся, что в скором будущем удастся прийти к конкретным решениям, и мы настроены конструктивно", - заявил премьер Армении.

Как сообщалось, президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган активно продвигают идею создания так называемого Зангезурского коридора (через территорию Сюникской области Армении на юге Армении - ИФ), связывающий Баку с Нахичеванью.

20 сентября вице-премьер России Алексей Оверчук заявлял журналистам в Ереване, что вопрос о создании коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении не обсуждается.