Пашинян обвинил Баку в действиях, дискредитирующих миротворцев РФ в Нагорном Карабахе

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении вечером в воскресенье заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе действия, дискредитирующие российских миротворцев.

Также премьер Армении заявил, что считает странными заявления Азербайджана о том, что Армения не реагирует на предложения о мире.

"Во-первых, предложение о мире - не монополия Азербайджана. Мы сами выступали с таким предложением. Заявления Азербайджана странны. Армения говорила, что готова к миру, и подчеркивали, что цель переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ - достижение мира. Мы готовы к этим обсуждениям, они должны вестись в формате МГ ОБСЕ с обсуждением урегулирования карабахского конфликта", - заявил Пашинян.

Он также заявил, что возможный процесс демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы не связан с процессом урегулирования карабахского конфликта и открытием региональных транспортных коммуникаций.

"Я заявлял, что готов подписать предложенный Россией документ о демаркации и делимитации границы. Но трудно представить этот процесс, когда на этих границах ежедневно нарушается режим перемирия. Необходимо обеспечить соответствующие условия для этого процесса", - сказал премьер Армении.

Ранее в Кремле подтвердили планы проведения на следующей неделе трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении. Как сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, она готовится в формате видеоконференции.