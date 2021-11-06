Добкин потребовал отменить результаты выборов на пост городского головы Харькова

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат на пост городского головы Харькова Михаил Добкин, ранее уже занимавший этот пост, и его адвокаты подали в Харьковский окружной административный суд 4 новых иска, сообщил представитель Добкина, адвокат Анатолий Родзинский.

Он уточнил, что иски поданы в связи с расхождениями, обнаруженными в ходе сверки итоговых протоколов городской и районных территориальных избирательных комиссий с имеющимися у команды Добкина протоколами (с мокрыми печатями) подсчета голосов на участках. По словам Родзинского, такие расхождения были обнаружены по 4 районам. По каждому из них заявители требуют отменить протокол районной ТИК, а также отменить протокол городской ТИК и ее постановление об избрании Терехова городским головой Харькова. Кроме того, заявители требуют пересчитать голоса на тех участках района, где были обнаружены расхождения.

Ранее юристы Добкина подали в Харьковский окружной административный суд иски с требованием провести пересчет голосов на 132 участках.

Вечером 1 ноября городская территориальная избирательная комиссия установила результаты голосования, согласно которым секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов одержал победу в первом туре, получив 146 тыс. 249 голосов избирателей (50,66%). За его ближайшего конкурента, бывшего городского голову Харькова Михаила Добкина проголосовали 82 тыс. 8 человек (28,41%).

31 октября в Харькове прошли внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года. По данным горизбиркома, явка составила 28,29%.