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Мэром Харькова стал выдвиженец "Блока Кернеса" Терехов

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов победил на внеочередных выборах городского головы, сообщила глава гортеризбиркома Елена Матвиенко.

"Наибольшее количество голосов избирателей в едином одномандатном избирательном округе набрал (...) Терехов Игорь Александрович - 146 249. Это составляет 50,66%", - сказала на заседании городской территориальной избирательной комиссии в понедельник вечером Матвиенко.

На втором месте, по ее данным, - самовыдвиженец, бывший городской голова Харькова Михаил Добкин (82 тыс. 8 голосов).

Матвиенко заявила, что ни одного заявления о нарушениях в территориальную городскую избирательную комиссию не поступало.

Как сообщалось ранее, согласно результатам экзит-пола, проведенного по заказу Комитета избирателей Украины социологическим центром Human Research и компанией New Image Marketing (оба входят в Харьковскую социологическую сеть), в первом туре выдвиженца "Блока Кернеса Успешный Харьков" Терехова поддержали 53,8% проголосовавших. Его ближайшего конкурента, самовыдвиженца Добкина - 24,5%. Сам Добкин скептически оценил результаты экзит-пола и заявил, что в действительности набрал 35%, а Терехов - 41%.

31 октября в Харькове прошли внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года. По данным горизбиркома, явка составила 28,29%.

Украина Харьков Игорь Терехов Михаил Добкин

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