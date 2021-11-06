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Вертолёт Ingenuity совершит 15-й полёт над поверхностью Марса 6 ноября

Вертолёт Ingenuity совершит 15-й полёт над поверхностью Марса 6 ноября
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Вертолёт Ingenuity отправится в свой 15-й полёт над поверхностью Красной планеты в субботу, 6 ноября, сообщила в пятницу лаборатория реактивного движения Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

"15-й полёт - начало нашего пути обратно к области братьев Райт (область первого полёта Ingenuity на Марсе - "ИФ"). Запуск планируется не ранее субботы, 6 ноября в 9:22 по Тихоокеанскому времени (23:22 мск)", - говорится в сообщении NASA.

Согласно плану NASA, вертолёт преодолеет 406 метров за 130 секунд полёта при скорости 5 м/с. Ingenuity сделает изображения Марса в высоком разрешении с помощью 13-мегапиксельной камеры и передаст их на Землю. Высота полёта над поверхностью составит около 12 метров.

Отмечается, что возвращение к области братьев Райт займёт от 4 до 7 полётов. Сначала вертолёт будет двигаться на Север, а затем повернёт на Запад к кратеру Езеро.

Этот полёт станет вторым в условиях низкой плотности воздуха, характерной для летнего сезона на Марсе. При такой плотности требуется скорость не менее 2700 вращений лопастей в минуту. Перед предыдущим, 14-м полётом, специалисты провели тест, в ходе которого вертолёт развил скорость вращения лопастей в 2800 вращений в минуту. По итогам теста было выявлено, что увеличенная скорость вращений не вызывает негативно влияющих на аппарат вибраций, и все подсистемы работают штатно.

Предыдущий полёт, в рамках которого вертолёт должен был подняться на высоту 5 метров при скорости 2700 вращений лопастей в минуту, планировался на 18 сентября. Однако системы Ingenuity выявили аномалии в работе двух сервоприводов, отвечающих за контроль полёта и не дали вертолёту взлететь. В скором времени проблема была решена, но из-за явления солнечной интерференции в начале октября, при которой Марс и Земля находились на диаметрально противоположных сторонах от Солнца и связь с вертолётом поддерживать было невозможно, полёт был перенесён на конец октября.

24 октября 14-й полёт всё же состоялся - вертолёт завис над поверхностью на 23 секунды, достигнув высоты 5 метров. В ходе полёта аппарат сделал чёрно-белые снимки с помощью навигационной камеры при скорости съёмки в 7 кадров в секунду.

За все время пребывания на Красной планете вертолет, совершив уже 14 полетов, пролетел в общей сложности около 3 км, находясь в целом над поверхностью Марса почти 25 минут. Самым протяженным был 9-й полет, тогда он пролетел 625 метров. В ходе первого полета на Марсе 19 апреля вертолет поднимался на высоту всего трех метров и провел над поверхностью Марса 39 секунд.

Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля.

Американская автоматическая межпланетная станция к Марсу была запущена 30 июля прошлого года.

Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который NASA отправило для изучения Красной планеты.

Ingenuity США NASA

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