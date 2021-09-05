Вертолет-дрон совершил тринадцатый успешный полет на Марсе

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Вертолет-дрон Ingenuity ("Изобретательность"), прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance ("Настойчивость"), совершил очередной успешный автономный полет на Красной планете, сообщила Лаборатория реактивного движения НАСА.

"Ingenuity совершил свой 13-й успешный полет на Марсе. Он летал со скоростью 3,3 метров в секунду, делая снимки юго-восточной части региона Южная Сейта. Воздушное обследование продолжает помогать планированию (маршрута марсохода) Perseverance", - говорится в сообщении.

Happy Flight the 13th!🚁

Ingenuity has achieved its 13th successful flight on Mars. It traveled at 7.3 mph (3.3 m/s) taking images pointing southwest of the South Seítah region. This aerial scouting continues to aid in planning @NASAPersevere"s next moves. https://t.co/tboEcnLvx3 pic.twitter.com/QIp8QSVxbq — NASA JPL (@NASAJPL) September 5, 2021

Полет начался в субботу в 17:08 по времени Западного побережья США (в воскресенье в 03:08 по Москве).

В районе Южная Сейта в кратере Езеро в середине августа проводился и предыдущий исследовательский полет марсианского вертолета. Целью являлось получение фотографий местности, представляющей интерес с геологической точки зрения.

На этот раз вертолет-дрон совершил полет на более низкой высоте - 8 метров по сравнению с 10 метрами в ходе 12-й миссии. Снимки делались в другом направлении, чем ранее, для планирования маршрута марсохода.

Дальность полета составила 210 метров по сравнению с 450 метрами в ходе 12-го полета. Скорость также была снижена с 4,3 до 3,3 метров в секунду по сравнению с предыдущей миссией. Продолжительность составила 161 секунду. Было сделано 10 фотографий местности, которые были переданы марсоходу, а затем ретранслированы на Землю.