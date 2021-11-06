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Павел Дуров анонсировал платную функцию отключения рекламы в Telegram

Павел Дуров анонсировал платную функцию отключения рекламы в Telegram
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Платную функцию отключения официальных рекламных объявлений в Telegram планируется запустить в ноябре, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем канале.

По его словам, эта функция может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую поддерживать развитие Telegram.

Он отметил, что также некоторые пользователи хотели бы "выключать" рекламные объявления в своих каналах. В данный момент администрация просчитывает экономические условия этой опции.

"Скоро рекламодатели смогут размещать "невидимое" объявление в любом канале, которое - при условии достаточной стоимости показа - приведет к отсутствию объявлений в этом канале", - добавил Дуров.

В конце октября Павел Дуров анонсировал запуск рекламной платформы в мессенджере Telegram. Сообщалось, что рекламные сообщения, ограниченные 160 символами, будут демонстрироваться в крупных общедоступных Telegram-каналах, у которых более чем 1 тыс. подписчиков,

Telegram Павел Дуров

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