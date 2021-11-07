Дела возбуждены против задержанных в аэропорту Киева с фальшивыми документами о прививке

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Украинские правоохранители в ходе проверок в международном аэропорту "Борисполь" обнаружили и задержали 17 владельцев поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19, сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

Уточняется, что семеро предъявили поддельные документы о вакцинации 5 ноября. Еще 10 подобных COVID-сертификатов обнаружили 6 ноября.

В связи с этим возбуждены дела по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подлоге, а также использовании поддельных документов.