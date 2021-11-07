Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Дела возбуждены против задержанных в аэропорту Киева с фальшивыми документами о прививке

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Украинские правоохранители в ходе проверок в международном аэропорту "Борисполь" обнаружили и задержали 17 владельцев поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19, сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

Уточняется, что семеро предъявили поддельные документы о вакцинации 5 ноября. Еще 10 подобных COVID-сертификатов обнаружили 6 ноября.

В связи с этим возбуждены дела по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подлоге, а также использовании поддельных документов.

Украина Киев

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 7 ноября

Китайские тайконавты начали выход в открытый космос для проведения монтажных работ

После смертельной давки на концерте в Техасе проверят версию о человеке со шприцем

После смертельной давки на концерте в Техасе проверят версию о человеке со шприцем
Пандемия коронавируса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 249,5 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 249,5 млн

В Казахстане шестеро горняков погибли в шахте из-за выброса метана

Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 ноября

СМИ сообщили о пострадавших в результате атаки дрона на дом премьера Ирака

СМИ сообщили о пострадавших в результате атаки дрона на дом премьера Ирака

Глава МИД Ливии отстранена от должности Президентским советом

Резиденция премьера Ирака подверглась атаке беспилотника

Резиденция премьера Ирака подверглась атаке беспилотника

Илон Маск спросил подписчиков в твиттере, стоит ли ему продать 10% акций Tesla

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });