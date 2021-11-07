В Средиземное море вошла группа кораблей ВМФ России

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Минный тральщик "Вице-адмирал Захарьин", противодиверсионный катер П-191 "Кадет" и морской буксир МБ-304 вошли в Средиземное море, сообщили в соцсетях стамбульские наблюдатели, публикующие фотографии прохождения кораблей через пролив Босфор.

Ранее в Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ России "Цезарь Куников".

По данным турецких источников, корабли направлены в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В ее составе - около 15 боевых кораблей и судов обеспечения.