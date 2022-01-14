В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ РФ "Орск"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Большой десантный корабль (БДК) ВМФ РФ "Орск", пройдя Босфор, вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили в соцсетях стамбульские наблюдатели, публикующие фотографии его прохождения через пролив.

По их утверждению, БДК "Орск" направляется в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море. Судя по осадке корабля, он шел сильно нагруженным.

Последний раз БДК "Орск" совершил поход в Средиземное море в декабре. В том же месяце туда же ходил БДК "Цезарь Куников".

В настоящее время в Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра в составе более десяти боевых кораблей и вспомогательных судов.

По сообщениям зарубежных СМИ, БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России, а также зафрахтованные суда участвуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке грузов для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим под Латакией, базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе и сирийской правительственной армии.