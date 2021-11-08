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Байден заявил, что выборы в Никарагуа не были ни справедливыми, ни демократическими

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден считает, что выборы в Никарагуа не были справедливыми и демократическими.

"То, что президент Никарагуа Даниэль Ортега и его жена, вице-президент Росарио Мурильо, организовали сегодня, было пантомимой выборов, которые не были ни свободными, ни справедливыми, и, безусловно, не были демократическими", - говорится в заявлении Байдена, которое публикует Белый дом.

По словам президента США, лишение свободы почти 40 оппозиционных деятелей и блокирование участия политических партий "сфальсифицировали результаты задолго до дня выборов".

"Соединенные Штаты выступают в поддержку неотъемлемого права на демократическое самоопределение никарагуанского народа и народа любой другой страны (...) Мы призываем режим Ортеги-Мурильо предпринять немедленные шаги по восстановлению демократии в Никарагуа и немедленно и безоговорочно освободить тех, кто был несправедливо заключен в тюрьму за выступления против злоупотреблений и требования права никарагуанцев голосовать на свободных и справедливых выборах", - отметил Байден.

Он добавил, что до тех пор США будут использовать все имеющиеся дипломатические и экономические инструменты для "поддержки народа Никарагуа и привлечения к ответственности правительства Ортеги-Мурильо и тех, кто способствует его злоупотреблениям".

В воскресенье в Никарагуа прошли выборы президента и выборы в парламент. Президент Даниэль Ортега добивается переизбрания на четвертый срок подряд.

Никарагуа США Джо Байден Даниэль Ортега

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