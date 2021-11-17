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Байден запретил въезд в США представителям правительства Никарагуа

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден запретил правительственным чиновникам Никарагуа въезжать в Соединенные Штаты в качестве меры за подавление прав человека и демократии в латиноамериканском государстве.

В соответствующем указе Байдена отмечается, что в интересах США в страну будет ограничен и приостановлен въезд в качестве иммигрантов и не иммигрантов членов правительства Никарагуа во главе с президентом Даниэлем Ортегой, включая его супругу и вице-президента Росарио Мурильо.

Помимо этого документ устанавливает такие же санкции в отношении тех, "кто формулирует, осуществляет и извлекает выгоду из политики и действий, которые подрывают и наносят ущерб демократическим институтам и препятствуют возвращению к демократии в Никарагуа".

Отмечается, что запрет распространяется на всех членов правительства Ортеги и других выборных должностных лиц, включая мэров, а также супругов и детей тех, кому запретили въезд.

Данный шаг был предпринят после того, как президентские выборы в Никарагуа выиграл действующий лидер Даниэль Ортега. Он находится у власти на протяжении 14 лет.

Вскоре после выборов Байден заявил, что выборы в Никарагуа не были ни свободными, ни справедливыми, ни демократическими.

Выборы президента и выборы в парламент Никарагуа прошли 7 ноября. Президент Даниэль Ортега добился переизбрания на четвертый срок подряд.

США Никарагуа Джо Байден

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