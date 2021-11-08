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Утечку газа назвали возможной причиной взрыва в кафе в казахстанском Актау

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Взрыв, произошедший на территории двухэтажного комплекса "Шеркала" в Актау (административный центр Мангистауской области), вероятно, произошел из-за утечки газа, сообщил заместитель начальника областного департамента по ЧС Бекболат Абдикадыров.

"Предварительная причина взрыва - утечка газовоздушной смеси. С места взрыва извлечены два газовых баллона. По словам хозяина комплекса "Шеркала", под завалом находятся еще два газовых баллона по 50 литров каждый", - сказал он журналистам.

Абдикадыров добавил, что более подробную информацию можно будет ожидать после локализации и ликвидации последствий взрыва.

По его словам, в ходе проведенной спасателями и кинологической службой разведки установлено, что пострадавших нет.

В свою очередь пресс-служба областного департамента по ЧС сообщила, что в комплексе "Шеркала" расположены несколько объектов, в том числе магазины спецодежды, автозапчастей, ресторан, сауна, СТО, склады. Взрыв произошел в кафе, расположенном на первом этаже комплекса. В пресс-службе отметили, что, со слов собственника, на момент взрыва рабочий персонал отсутствовал в помещении.

По ее информации, в результате взрыва произошло частичное разрушение строения комплекса. Площадь обрушения - 200 кв. м.

На момент взрыва возле здания находилось 10 транспортных средств. "Все автомашины пострадали в результате взрывной волны", - информировали в пресс-службе.

"Решением акима города Актау для сбора мусора организован мусорный полигон в 30 км от поселка Баянды Мунайлинского района, силами ГКП "Коктем" вывозятся обломки конструкций здания", - отметили в ДЧС.

Как сообщалось, взрыв в Актау, полностью уничтоживший здание кафе, прогремел в воскресенье вечером.

Казахстан Актау

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