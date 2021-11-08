В США объявили вознаграждение до $10 млн за данные о руководстве хакеров REvil

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Госдеп США предлагает вознаграждение в размере до $10 млн за информацию о руководителях хакерской группировки Sodinokibi, которая также известна как REvil, сообщил в понедельник пресс-секретарь американского ведомства Нед Прайс.

"Госдеп предлагает награду размером до $10 млн за информацию, ведущую к установлению личности или местонахождения любого лица, которое играет ключевую роль в Sodinokibi", - говорится в заявлении Прайса.

Кроме того он объявил о вознаграждении до $5 млн за информацию, которая поможет в аресте или вынесении приговора в отношении любого лица, "которое тайно замышляло участие или попытку участия" в деятельности, имеющей отношение к Sodinokibi.

В июле базирующаяся в США компания Kaseya подверглась масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя. Она затронула компании, прямо или косвенно связанные с Kaseya.

Kaseya занимается удаленным контролем за программами своих клиентов: поставщиков интернет-услуг для бизнеса. Сообщалось, что кибератаку совершила хакерская группировка REvil, которой приписывают связи с РФ.