В США заявили, что россиянин Полянин получил $13 млн с помощью вредоносного ПО

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокурор США Меррик Гарланд заявил в понедельник, что россиянин Евгений Полянин получил порядка $13 млн от жертв его хакерских атак с применением программ-вымогателей, но из них $6,1 млн Вашингтону удалось вернуть.

"Министерство юстиции конфисковало $6,1 млн, связанных с атаками другого предполагаемого члена REvil, гражданина России Евгения Полянина", - сказал Гарланд.

По его словам, Полянину, предположительно, удалось совершить порядка 3 тыс. атак с применением хакерского ПО, так ему удалось получить от жертв при помощи шантажа, по оценкам США, порядка $13 млн.

"Атаки Полянина с применением вредоносного ПО затронули многие американские компании в различных американских штатах", - отметил генпрокурор США, добавив, что в США против Полянина выдвинуты обвинения.

Гарланд не стал отвечать на вопрос журналиста, о том, действовал ли российский хакер при поддержке властей РФ. "Мы надеемся, что власти всех стран, в которых находятся разыскиваемые хакеры, сделают все возможно, чтобы помочь нам", - заявил он.

Минюст также выдвинул обвинения гражданину Украины Ярославу Васинскому. Он, по данным США, совершил около 2,5 тыс. атак с применением программ-вымогателей, и эти атаки принесли ему $2,3 млн - жертвы заплатили эти деньги за разблокировку зараженных программами систем.

Васинскому 22 года, он задержан в Польше при попытке въехать туда из Украины. США потребовали его экстрадиции. Полянину - 28 лет, он находится на свободе. Предположительно, эти мужчины входят в хакерскую группировку REvil, которая стояла за крупной атакой на американскую компанию в июле этого года.

В июле базирующаяся в США компания Kaseya подверглась масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя. Хакерская атака затронула компании, прямо или косвенно связанные с Kaseya. Kaseya занимается удаленным контролем за программами своих клиентов: поставщиков интернет-услуг для бизнеса. Сообщалось, что кибератаку совершила хакерская группировка REvil, которой приписывают связи с РФ.