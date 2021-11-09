Власти Абхазии назвали привлечение инвестиций из РФ важным условием развития экономики

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Привлечение инвестиций из России президент Абхазии Аслан Бжания назвал важным условием развития экономики республики.

На выездном совещании в Ткварчальском районе в понедельник глава республики отметил, что "для российских инвесторов будут созданы благоприятные условия льготного кредитования, а также поддержка государства".

"В мире сегодня рыночные отношения. Если мы таким образом не построим отношения с потенциальными инвесторами, будущего экономического не будет, а значит не будет наполнен экономическим содержанием наш суверенитет. Поэтому мы проводим программу, связанную с гармонизацией законодательств Абхазии и России. Мы приступили к выполнению прописанных в договоре о дружбе и сотрудничестве интеграционных процессов, и при этом мы сохраняем тот уровень суверенитета, который мы имеем и остаемся независимым государством", - сказал Бжания.

Он отметил, что в этом плане Абхазии рассчитывать не на кого, "кроме самих себя и на братское отношение Российской Федерации".

"Я буду и дальше об этом говорить, так как свободных, бесплатных денег в большом количестве не будет. Да, Россия помогает нам, помогает нашему бюджету. В год по Инвестпрограмме выделяется 1 млрд 350 млн, но нам нужно в год 10 млрд для того, чтобы реконструировать и запустить большие инфраструктурные объекты. Такие деньги мы можем привлечь только за счет инвесторов, которые будут реализовывать проекты в Абхазии", - заявил он.

По его словам, нужно научиться работать по-новому. Бжания призвал местных предпринимателей к более тесному сотрудничеству с российскими бизнесменами. По словам президента, в Абхазии есть земли, которые можно сдавать в аренду.

"Пожалуйста, приглашайте инвесторов из Российской Федерации, берите их в партнеры. Давайте развивать экономику таким образом. Определенные объемы льготного кредитования мы обеспечим", - сказал он.