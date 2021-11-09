Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Хакер взломал систему Robinhood и украл данные миллионов клиентов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Хакер взломал систему американского оператора платформы для торговли акциями Robinhood Markets Inc и украл данные миллионов пользователей.

Как сообщает компания, взлом произошел в прошлую среду. В результате инцидента адреса электронной почты около 5 млн пользователей, полные имена 2 млн пользователей и полная личная информация более чем 300 пользователей были украдены.

Robinhood, однако, отмечает, что киберпреступник не получил доступ к номерам страховок, банковских счетов, а клиенты компании не понесли финансовых потерь.

В миреВ США заявили, что россиянин Полянин получил $13 млн с помощью вредоносного ПОЧитать подробнее

Злоумышленник смог получить доступ к системам, выдав себя за авторизованного пользователя во время телефонного звонка сотруднику службы поддержки. Компании удалось предотвратить утечку более важной информации клиентов. Хакер впоследствии потребовал заплатить ему за полученные данные.

Robinhood сообщила об инциденте в правоохранительные органы и продолжает вести расследование при поддержке Mandiant, оказывающей услуги в сфере информационной безопасности.

Глава последней сообщил, что компания уже расследовала подобные инциденты в других организациях с участием хакера, взломавшего систему Robinhood, и она ожидает, что тот нацелится на другие компании в последующие несколько месяцев.

По мнению Эллисон Никсон, главного исследовательского директора в Unit 221B LLC, предоставляющей услуги расследований инцидентов со взломами, украденная информация хоть и кажется на первой взгляд не критичной, может оказаться ценной для хакеров. Они могут использовать ее в дальнейшем, чтобы выдавать себя за клиентов компаний и вытягивать из сотрудников службы поддержки более важные сведения.

Котировки акций Robinhood упали на 3,4% по итогам дополнительных торгов в Нью-Йорке в понедельник. За три месяца после IPO компании её капитализация сократилась почти на 30%.

Robinhood

Новости

Истребитель Checkmate привезли в Дубай для участия в первом зарубежном авиасалоне

Истребитель Checkmate привезли в Дубай для участия в первом зарубежном авиасалоне

"Газпром" качает больше газа через Украину и Польшу, наращивая запасы в ПХГ Европы

"Газпром" качает больше газа через Украину и Польшу, наращивая запасы в ПХГ Европы
Пандемия коронавируса

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 250 млн

Что случилось этой ночью: вторник, 9 ноября

Корабль Crew Dragon-2 успешно приводнился в Мексиканском заливе

Сенаторы США инициировали новые санкции в отношении "Северного потока 2"

Сенаторы США инициировали новые санкции в отношении "Северного потока 2"

Пентагон выразил обеспокоенность перемещениями войск РФ вблизи Украины

Пентагон выразил обеспокоенность перемещениями войск РФ вблизи Украины
Пандемия коронавируса

Россия возобновляет полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Россия возобновляет полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Специалисты восстановили работу одной из камер на телескопе Hubble

Специалисты восстановили работу одной из камер на телескопе Hubble
Пандемия коронавируса

РФ возобновила авиасообщение с Багамами, Ираном и Нидерландами

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });