В Белоруссии сообщили, что Польша стянула боевую технику к границе у лагеря мигрантов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Цепь польских военных и боевая техника стянуты на границе с Белоруссией напротив лагеря мигрантов, сообщил во вторник погранкомитет республики.

"В настоящий момент напротив лагеря беженцев выстроилась цепь польских силовиков, стянута техника, в том числе боевая. К линии границы со стороны Польши не допускают представителей СМИ, международных правозащитных и гуманитарных организаций для оказания помощи людям, стремящимся подать прошения о предоставлении статуса беженца на территории ЕС", - говорится в сообщении телеграм-канала пограничного комитета.

Отмечается, что группа беженцев, большинство из которых являются курдами, продолжает находиться перед польским забором. "Они разбили лагерь непосредственно на границе и в настоящее время не предпринимают каких-либо агрессивных действий. Физическое и моральное состояние людей крайне тяжелое и подавленное. Не хватает воды и еды. На территории лагеря нет минимальных условий для ежедневных гигиенических процедур. Ситуация осложняется наличием среди беженцев значительного числа беременных женщин и грудных детей, которые вынуждены ночевать на земле при температурах, близких к нулю", - сказано в сообщении Госпогранкомитета.

В нем также утверждается, что "некоторым беженцам плохо после применения польской стороной слезоточивого газа". "Для оказания психологического давления на беженцев всю ночь военнослужащие Польши включали громкоговорители, прожекторы, стробоскопы. Также с сопредельной территории были слышны выстрелы", - заявили в Госпогранкомитете.

В погранкомитете считают, что объективных причин для закрытия польского пункта пропуска Кузница Белостоцкая (с семи утра 9 ноября - ИФ) нет. Это решение, полагают в Госпогранкомитете, могло быть "принято польской стороной для исключения видеозаписи случайными свидетелями и обнародования фактов применения силы и оружия польскими военными в отношении беженцев".

По мнению погранкомитета, "все эти действия Польши направлены на сокрытие от общественности информации о реальных событиях, происходящих на польско-белорусской границе".

С учетом сложившейся напряженной обстановки белорусские пограничники "продолжают нести службу в усиленном режиме", добавили в Госпогранкомитете.

Ситуация на польско-белорусской границе осложнилась накануне, когда к самой границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.