Лавров возложил на Запад ответственность за кризис на польско-белорусской границе

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Миграционный кризис на белорусско-польской границе спровоцирован действиями Запада на Ближнем Востоке, при его урегулировании должно соблюдаться международное право, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я считаю, что решение этих проблем должно заключаться в полном уважении принципов международного гуманитарного права, и, конечно же, в том, чтобы не забывать, откуда ноги растут, как у нас говорят", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

"А ноги растут из той политики, которую западные страны, включая НАТО и страны Евросоюза, проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и севера Африки, пытаясь навязать им лучшую жизнь по западным образцам, демократию, в том виде, в котором ее запад трактовал", - добавил он.

По словам министра, при шагах, которые сейчас принимаются, следует "не забывать, откуда это все началось и по чьей вине происходит сейчас".

"Поэтому главная ответственность за урегулирование кризиса с мигрантами сейчас лежит на тех, кто создал условия для того, чтобы этот кризис разразился", - добавил Лавров.

Он отметил, что при урегулировании кризиса следует избегать двойных подходов, и подходить к позиции стран Евросоюза по вопросу приема беженцев "с едиными стандартами". "Нельзя применять разные стандарты, скажем, к Италии и Польше, когда в Брюсселе рассматривается, как Варшава и Рим ведут себя по отношению к потокам мигрантов, направляющихся в эти страны", - сказал Лавров.

По его словам, одновременно с уважением международного гуманитарного права следует уважать права самих беженцев. "Они не хотят оставаться в Белоруссии, они хотят в Европу, ту самую Европу, которая долгие годы рекламировала, пропагандировала свой образ жизни. Надо отвечать за свои слова и свои поступки", - добавил он.

Ситуация на польско-белорусской границе осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица считают происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.