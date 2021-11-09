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Нижняя палата парламента Чили поддержала импичмент президенту

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Нижняя палата парламента Чили проголосовала за вынесение импичмента президенту страны Себастьяну Пиньере. Процедуру инициировала оппозиция после того, как имя президента появилось в документах "Досье Пандоры" об использовании политиками и чиновниками разных стран офшорных схем.

78 депутатов высказались за импичмент, 67 проголоовали против, трое воздержались. Теперь этот вопрос предстоит рассмотреть сенаторам.

Пиньера обвинения в коррупции отвергает. Его президентский срок истекает весной 2022 года, в новых президентских выборах 21 ноября он не участвует.

Из опубликованных документов "досье Пандоры", следует, что Пиньера использовал офшорные компании на Британских Виргинских островах при продаже доли в горнодобывающей компании Dominga, совладельцем которого были его родственники. Эти документы проверяет чилийская прокуратура.

Международный консорциум журналистов (ICIJ) обнародовал "досье Пандоры" (Pandora Papers) в начале октября. В нем упоминаются три десятка бывших и действующих глав государств, более 300 высокопоставленных чиновников, а также бизнесмены и звезды шоу-бизнеса.

Чили Себастьян Пиньера досье Пандоры Dominga

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