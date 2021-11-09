Английских медиков из государственных клиник обяжут привиться от COVID-19

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Англии к 1 апреля будут обязаны привиться от коронавируса все сотрудники государственной системы здравоохранения (NHS), которые работают непосредственно пациентами, сообщил в палате общин глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид.

К 1 апреля истечет срок, к которому они будут должны получить обе дозы вакцины, уточнил он. По его данным, непривитыми остаются около 103 тысяч сотрудников NHS в Англии. Исключение сделают для тех, у кого медицинский отвод от вакцинации, и тех, кто не работает с пациентами.

Министр объяснил, что были предположения, что сотрудники начнут увольняться из больниц, не желая прививаться. Однако, взвесив все за и против, чиновники решили все же сделать вакцинацию от ковид обязательной ради защиты сотрудников и пациентов.

К 9 ноября в обязательном порядке должны были привиться сотрудники английских интернатов и домов престарелых.

Прививку от гриппа Минздрав решил не делать обязательной.

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия принимают собственные независимые решения о вакцинации, отмечает ВВС. В Шотландии и Уэльсе пока не предлагалось вводить обязательную вакцинацию медиков из госсектора, в Северной Ирландии планируют устроить публичную дисcкусию по этому вопросу.