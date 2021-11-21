В Великобритании не собираются вводить обязательную вакцинацию против COVID-19

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Великобритании власти не собираются вводить обязательную вакцинацию населения против коронавируса COVID-19, сообщает BBC со ссылкой на заявление министра здравоохранения Саджида Джавида.

"Это должен быть собственный выбор", - заявил он, отвечая на вопрос корреспондента, может ли Британия пойти по пути обязательной вакцинации населения от COVID-19.

Между тем, на прошлой неделе Джавид заявил, что с апреля будет действовать обязательное требование о вакцинации сотрудников Национальной службы здравоохранения в Англии.

Всего в стране за время пандемии выявили более 9,8 млн случаев заражения COVID-19, скончались 143,8 тыс. человек.