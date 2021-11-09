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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Главы МИД и Минобороны Франции примут российских визави 12 ноября

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Париже 12 ноября встретятся министры иностранных дел и обороны Франции и России, сообщил французский МИД. Эти переговоры пройдут на полях международной конференции по Ливии и "в рамках Совета по сотрудничеству по вопросам безопасности".

Министры обсудят вопросы стратегической стабильности и безопасности в Европе.

"Также встреча позволит обсудить политические и военные аспекты региональных и международных кризисов. В частности, это касается ситуации на Украине, а также в регионе Сахеля и Сахары: по этим темам Франция выразит обеспокоенность действиями России", - говорится в коммюнике.

Министры, как ожидается, также обсудят совместные усилия их стран по иранскому ядерному досье и действия в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского кризиса.

Кроме того, они обменяются мнениями по вопросам региональной безопасности на Ближнем Востоке, в Афганистане и в индо-тихоокеанском регионе.

Франция Париж Ливия МИД Минобороны Европа Украина Сахара Карабах Афганистан

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