Лавров в Париже примет участие в международной конференции по Ливии

И во встрече глав МИД и министров обороны России и Франции

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу в Париже примет участие в международной конференции по Ливии, а также встрече министров иностранных дел и обороны России и Франции в формате "2+2".

Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров возглавит российскую делегацию на конференции по Ливии, которая созывается по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона.

Задачей этого форума является "мобилизация дополнительных усилий мирового сообщества на содействие процессу ливийского урегулирования, уточнение целей и задач обеспечения комплексной и устойчивой нормализации ситуации в этой стране".

По словам Захаровой, в Москве рассчитывают, что принятые на Парижском форуме решения будут способствовать "скорейшему преодолению последствий затянувшегося разрушительного кризиса в Ливии и ее возвращению на путь поступательного развития на благо всех ливийцев".

Также 12 ноября в Париже пройдет заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в "формате 2+2". С российской стороны в нем примут участие Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, с французской - министр Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и Министр вооруженных сил Флоранс Парли. Особое внимание в ходе встречи будет уделено вопросам стратегической стабильности и европейской безопасности, нераспространения и контроля над вооружениями, предотвращения гонки вооружений в космосе, а также отношениям Россия-ЕС и Россия-НАТО, сообщила ранее Захарова.

Кроме того, министры планируют обменяться мнениями по актуальным региональным вопросам, среди которых Украина, Афганистан, Иран и Ливия, обсудить ближневосточное урегулирование, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке.