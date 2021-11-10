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Французские пограничники спасли 210 нелегалов, плывших в Великобританию

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Морские пограничники Франции спасли более 200 нелегалов, пытавшихся перебраться через Ла-Манш в Великобританию на самодельных лодках, сообщает в среду французская пресса.

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В рамках семи отдельных операций в период с понедельника по вечер вторника 210 мигрантов, в том числе четыре женщины и ребенок, были спасены и доставлены обратно на северное побережье Франции после того, как у их лодок появились неполадки, отмечают СМИ.

Нелегалов доставили в Кале, Дюнкерк и Булонь.

По данным морской пограничной службы Франции, за первые восемь месяцев этого года около 15 тыс. мигрантов попытались пересечь Ла-Манш, причем 3,5 тыс. из них удалось перехватить. В 2020 году попытки нелегально перебраться через пролив в Великобританию совершили около 9,5 тыс. человек, в 2019 году - более 2 тыс. и около 600 человек в 2018 году.

Франция Великобритания

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