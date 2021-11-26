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Джонсон предложил Франции и ЕС усилить борьбу с нелегальной миграцией через Ла-Манш

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону и председателю Европейского совета Шарлю Мишелю усилить сотрудничество в борьбе против нелегальной миграции через Ла-Манш. Об этом пишет Politico.

Джонсон обратился к Макрону и Мишелю после гибели 27 человек, которые пытались нелегально переплыть пролив чтобы попасть в Великобританию. Британский премьер-министр считает, что Лондон, Париж и Брюссель могут заключить соглашение о реадмиссии.

При этом Джонсон предложил Макрону подписать соответствующий двусторонний договор до согласования трехстороннего соглашения. Помимо этого британский премьер призвал Францию к совместному патрулированию пролива.

В этом году более 23 тысяч человек пересекли границу между Францией в Великобританией на плавсредствах, что значительно больше, чем в 2020 году, когда их число достигло 8404 человек.

Британское правительство обвиняет в складывающейся ситуации Францию, заявляя, что Париж потерял контроль над ситуацией. В МВД Великобритании называют нынешнее положение неприемлемым.

Евросоюз Великобритания Франция

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