РФ и Белоруссия тестируют работу единой системы ПВО
Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Российские самолеты участвовали в проверке действий боевых расчетов, выполняющих задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне в Единой региональной системе ПВО Союзного государства, сообщили в Минобороны РФ.
"Проверка системы ПВО проводилась под руководством командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии", - сообщили в российском военном ведомстве.
В учении приняли участие российские дальние бомбардировщики Ту-22м3.