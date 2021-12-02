Володин посетит с официальным визитом Белоруссию

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Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин посетит с официальным визитом Белоруссию, сообщили в пресс-службе Думы.

Посещение Белоруссии станет первым официальным визитом председателя после избрания Госдумы нового созыва.

В Минске Володин проведет заседание 61-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. В ходе сессии будет обсуждаться законодательное обеспечение решений президентов России и Белоруссии по реализации 28 союзных программ.

"Утверждённые программы направлены на повышение благосостояния граждан стран, формирование общего экономического пространства: создание единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии, формирование единой аграрной и промышленной политики, выработку общих правил в различных областях - от доступа к госзакупкам до социальной сферы", - отметил Володин.

Как ранее отмечал спикер Думы, утверждение программ - важное событие для народов России и Белоруссии, а "решения президентов носят прорывной характер".

В заседании Парламентского Собрания примет участие новый состав российской депутации, сформированной после выборов Госдумы восьмого созыва.

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 4 ноября на заседании Высшего госсовета союзного государства России и Белоруссии утвердили основные направления реализации положений Договора о создании союзного государства, включающие 28 союзных программ, а также обновленную военную доктрину и концепцию политики союзного государства.