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Пакистанские талибы и власти страны договорились о перемирии

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Пакистана и пакистанская террористическая группировка Техрик-и-Талибан Пакистан (ТТП, запрещена в РФ) при посредничестве новых властей Афганистана договорились о временном прекращении огня, сообщили в среду афганские СМИ.

Афганское интернет-издание Reporterly со ссылкой на представителя TTП Мохаммада Хорасани пишет, что месячное прекращение огня вступило в силу с 9 ноября и может быть продлено по договоренности сторон.

Соглашение о временном прекращении достигнуто спустя две недели после того, как делегация Пакистана прибыла в Афганистан для переговоров с ТТП в афганской провинции Хост.

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Представитель МИД и министерства информации Пакистана подтвердили, что стороны договорились продолжать переговоры и что они начались при посредничестве временного правительства Афганистана, сформированного радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).

Reporterly отмечает, что непосредственно посредником между Исламабадом и пакистанскими талибами в запуске переговорного процесса и временном прекращении огня выступил и.о. министра внутренних дел Афганистана Сираджуддин Хаккани, который возглавляет группировку "Сеть Хаккани" (запрещена в РФ) - наиболее радикальное крыло движения "Талибан". Сообщалось, что Хаккани находится в списках разыскиваемых США террористов и за содействие в его поимке американские власти обещали $10 млн.

Афганское издание назвало ТТП "идеологическим близнецом" афганского "Талибан". Эта группировка, созданная в 2007 году, объединяет пуштунских боевиков-исламистов, базирующихся вдоль афгано-пакистанской границы.

По данным пакистанского института исследований проблем мира, в прошлом году боевики ТПП осуществили 95 терактов, жертвами которых стали около 140 человек. За первые шесть месяцев этого года на счету этой группировки оказалось уже свыше 40 терактов.

Пакистан Талибан Афганистан

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