Китайские СМИ узнали о трудностях США при сборе данных в окружении Си Цзиньпина

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Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - У американской разведки не получается в достаточной степени вести сбор данных среди высшего руководства Китая - в окружении председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на ряд источников в США.

"Нехватка высококачественных разведданных о ближнем окружении председателя Китая Си Цзиньпина нервирует высокопоставленных представителей администрации (президента США - ИФ) Байдена, которые стремятся предугадать следующие шаги Пекина; об этом заявляют нынешние и бывшие представители властей, которые просматривали наиболее засекреченные разведывательные доклады США", - отмечает SCMP.

Источники заявляли, что Китай становится все более сложной целью для спецслужб США. При этом ранее американскую администрацию застали врасплох такие события, как усиление Пекином контроля над Гонконгом, наращивание китайского военного присутствия в Южно-Китайском море, ограничения в отношения расследования истоков пандемии COVID-19, активизация хакерских атак против противников Китая.

SCMP отмечает, что среди трудностей, с которыми приходится иметь дело разведке США, фигурирует урон, нанесенный американским разведывательным сетям еще до прихода к власти Си Цзиньпина, когда не менее десятка информаторов Вашингтона были казнены, а другие попали в тюрьму. Также на ситуацию влияет нехватка специалистов по китайскому языку в разведке США и развитые системы слежения в Китае, включая уличные камеры и современные программы по распознаванию лиц.

Концентрация власти в КНР в руках Си Цзиньпина также затрудняет возможность сбора разведданных; однако и до правления Си Цзиньпина политическая система Китая отличалась большой секретностью и тщательным слежением за потоками информации во властных структурах, а также контролем за научным и гражданским обществом и СМИ в Китае.

Бывшие представители властей США объясняли SCMP, что руководители в Вашингтоне часто не понимают особенностей устройства общества в Китае, и в американской администрации могут иметь нереалистичные ожидания в отношении того, какие выводы можно извлечь из разведданных, добытых в полевых условиях.

Кроме того, широкомасштабная антикоррупционная кампания Си Цзиньпина, благодаря которой наказаниям подверглись более 1,5 млн официальных лиц КНР, также привела к усилению надзора за доходами китайских чиновников. В результате, отметили два бывших представителей властей США, выплата вознаграждений потенциальным информаторам сделалась более затруднительной.

Один из источников уточнял, что в данный момент Белый дом больше всего должны интересовать создание КНР флота, развитие потенциала в киберпространстве и в сфере искусственного интеллекта, планы в отношении Тайваня и Южно-Китайского моря; также Вашингтону не достает информации о стратегии Китая в отношении Вьетнама, Индии и КНДР.