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Джо Байден и Си Цзиньпин проведут виртуальный саммит 15 ноября

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут виртуальные переговоры 15 ноября, сообщила представитель Белого дома Джен Псаки.

Предполагается, что они обсудят "то, каким образом ответственно действовать в ситуации соперничества между США и КНР".

Также они поговорят о том, как работать вместе в случаях, когда интересы двух стран совпадают.

Ранее о грядущем онлайн-саммите сообщало Politico со ссылкой на информированные источники.

США Китай Си Цзиньпин Джо Байден Дженнифер Псаки

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