Лукашенко выступил за контроль границ с ЕС авиацией РФ и Белоруссии

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия должны вместе контролировать в воздухе ситуацию на границе республики с Евросоюзом, заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко на совещании в Минске.

Президент Белоруссии, которого цитирует пресс-служба, прокомментировал подключение российской стратегической авиации к дежурству на границах Белоруссии и Союзного государства.

"Вот это кольцо - Прибалтика, Польша и Украина - должны мониторить российские и белорусские военнослужащие", - заявил Лукашенко.

"Об этом мы договорились с россиянами. Нам нельзя шутить. Обстановка там серьезная. Самое главное, они отошли (Запад - ИФ) от договоренностей. Мы не знаем, чего они хотят", - отметил президент.

Накануне сообщалось, что два дальних бомбардировщика Ту-22м3 ВКС России выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии. Белорусское военное ведомство отмечало, что полеты стратегической бомбардировочной авиации вдоль границ Белоруссии будут носить регулярный характер.