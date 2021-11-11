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Замдиректора-распорядителя МВФ Мицухиро Фурусава уходит в отставку

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Мицухиро Фурусава уйдет в отставку 30 ноября, сообщается в пресс-релизе организации.

Глава МВФ Кристалина Георгиева выдвинула на этот пост кандидатуру специального советника премьер-министра Японии по международной экономической политике Кэндзи Окамуру, который, как ожидается, вступит в должность 3 декабря.

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Окамура проработал в министерстве финансов Японии с 1985 по 2021 год и за этот период занимал различные руководящие посты. Он получил степень бакалавра права Токийского университета и магистра государственного администрирования Высшей школы государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета.

Окамура перед назначением на пост советника премьер-министра в 2021 году занимал должность заместителя министра финансов Японии по международным делам. Поэтому он принимал участие во встречах G7, G20, АСЕАН +3 и Международного валютно-финансового комитета (МВФК).

"Господин Окамура сыграл важную роль в успешном проведении реформы квотирования МВФ после глобального финансового кризиса 2008 года. Он был ключевой фигурой в формировании глобальных усилий для борьбы с пандемией COVID-19 и принятии плана выделения $650 млрд в виде специальных прав заимствования (SDR)", - отметила Георгиева.

МВФ Мицухиро Фурусава Кэндзи Окамура

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