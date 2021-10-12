Исполнительный совет МВФ выразил доверие Георгиевой и не отстранил ее

На уходе Георгиевой с поста директора-распорядителя фонда настаивали представители США и Японии

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Исполнительный совет Международного валютного фонда сообщил, что завершил проверку действий директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой в связи со вскрывшимися нарушениями при подготовке рейтинга делового климата в 2018 году, и не нашел доказательств ее вины.

Совет выразил ей доверие и решил не отстранять ее от должности.

В совете напомнили, что провели восемь собраний по этой теме, две подробные дискуссии с Георгиевой и представителями юридической фирмы WilmerHale, которая выявила нарушения в составлении рейтинга, и тщательно изучил всю имеющуюся информацию.

"Исполнительный совет посчитал, что представленная информация не содержит убедительных доказательств того, что директор-распорядитель играла неподобающую роль в подготовке отчета Doing Business в 2018 году, когда она была главой Всемирного банка", - говорится в пресс-релизе МВФ.

"Изучив все представленные материалы, исполнительный совет подтверждает свое доверие руководству директора-распорядителя и ее способности эффективно исполнять свои обязанности. Совет уверен в приверженности Георгиевой поддержанию наивысших стандартов управления и объективности в МВФ", - говорится в заявлении.

Всемирный банк в сентябре объявил, что прекращает публикацию рейтинга делового климата Doing Business из-за обнаруженных грубых нарушений в подготовке предыдущих отчетов. ВБ опубликовал тогда 16-страничный отчет фирмы WilmerHale, которая ранее была нанята им для расследования нарушений при подготовке рейтинга Doing Business по итогам 2017 и 2019 годов. Эти нарушения повлияли, в частности, на рейтинг Китая в обзоре за 2017 года. В отчете утверждалось, что во внутреннюю дискуссию о необходимости продвижения КНР вверх в рейтинге, проходившую на фоне обсуждения увеличения капитала самого ВБ (важную роль в котором играл Пекин), была активно вовлечена Георгиева, которая на тот момент была исполнительным директором группы ВБ.

Георгиева отвергла все обвинения. Источники Financial Times сообщали, что США и Япония, два крупнейших акционера МВФ, выступают за ее уход с поста директора-распорядителя фонда, в то время как Франция, Германия, Италия и Великобритания склоняются к тому, что она должна сохранить свой пост, и такой же позиции придерживаются Китай и Россия.

Проверка, касающаяся потенциальных нарушений сотрудников ВБ при подготовке рейтинга Doing Business продолжается, говорится в пресс-релизе МВФ.