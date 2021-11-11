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Число беженцев и перемещенных лиц в мире превысило 84 млн человек

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - До более чем 84 млн человек выросло в мире число беженцев, внутренне перемещенных лиц и лиц, пытающихся получить убежище в других странах, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на доклад Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Международному сообществу не удается предотвратить насилие, преследования и нарушения прав человека, которые по-прежнему заставляют людей покидать свои дома", - заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Отмечается, что оценка в более чем 84 млн беженцев, перемещенных лиц сделана на основе данных за конец июня 2021 года. При этом число таких людей выросло на 2 млн по сравнению с рекордным в этом отношении 2020 годом.

В частности, к началу июля 2021 года в статусе беженцев находились 26,5 млн человек, включая 6,6 млн сирийцев, 5,7 млн палестинцев и 2,7 млн афганцев.

Также 4,4 млн человек в мире зарегистрированы в качестве заявителей на получение убежища.

Согласно докладу ООН, к концу июня 2021 года в мире насчитывался 51 млн внутренне перемещенных лиц, тогда как шестью месяцами ранее таковых насчитывалось 48 млн.

В частности, речь идет 3,9 млн жителях Венесуэлы, которым пришлось стать внутренне перемещенными лицами.

При этом в первой половине 2021 года в мире отмечался рост числа перемещенных лиц, особенно в Африке: конфликты в Эфиопии и Демократической Республике Конго заставили более чем по 1 млн человек в каждой из этих стран стать внутренне перемещенными лицами. Аналогичные проблемы отмечены в Мьянме, Афганистане, Мозамбике и Южном Судане.

Всего с января по июнь 2021 года более 4,3 млн человек были вынуждены перейти в категорию внутренне перемещенных лиц: это на 50% больше по сравнению с аналогичными показателями первой половины 2020 года.

Вместе с тем за первые шесть месяцев 2021 года менее 1 млн внутренне перемещенных лиц смогли вернуться домой.

В Управлении также предупредили, что многие из тех людей, кто бежал из своих домов, сталкиваются и с другими трудностями вроде пандемии COVID-19 и изменений климата Земли.

ООН

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