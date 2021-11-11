Премьер-министр Саксонии назвал "Северный поток 2" стратегической инвестицией для ФРГ

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Саксонии Михаэль Кретчмер назвал газопровод "Северный поток 2" важной стратегической инвестицией для ФРГ.

"Это важная стратегическая инвестиция для Германии. В советско-германских отношениях были тяжелые кризисы, и все равно газ и нефть надежно поставлялись, никаких игр не было", - сказал он журналистам в Дрездене в четверг.

По его словам, необходимо поддерживать диалог между РФ и ФРГ. "Важно, чтобы мы оставались в диалоге и пытались инициировать общие проекты", - сказал немецкий политик.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй - в сентябре. Первая нитка газопровода уже полностью заполнена газом и готова к работе.

В начале сентября Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. Затем решение должно быть передано Еврокомиссии.