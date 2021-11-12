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Боррель заявил, что силы быстрого реагирования ЕС нужно создать не позднее 2025 г.

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что силы быстрого реагирования ЕС должны быть созданы не позднее 2025 года.

"Идея создания сил быстрого реагирования циркулирует уже на протяжении многих лет, но до сих пор из этого так ничего и не вышло. Боррель назвал срок и ожидает, что эти силы должны быть учреждены самое позднее в 2025 году", - пишет испанская газета El Pais.

"Этот проект заручается поддержкой, среди прочего и из-за недавнего провала в Афганистане, где европейские союзники оказались неспособными сохранять присутствие после того, как оттуда ушли США, прекратив военную и логистическую поддержку", - продолжает издание.

"Мы не можем продолжать взирать на других и ждать, что кто-то другой сделает нашу работу", - приводит газета слова Борреля.

При этом, отметил он, "никто не хочет создавать европейскую НАТО". "Коллективная территориальная оборона в Европе лежит на НАТО, и этому альтернативы нет", - отметил глава европейской дипломатии.

Жозеп Боррель ЕС

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