Спикеры парламентов ЕС поддержали создание общеевропейских сил быстрого реагирования

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Спикеры парламентов стран Евросоюза на встрече в Испании поддержали создание коллективных сил в 5 тысяч человек для быстрого ответа на возникающие кризисы, передает EFE.

В итоговом заявлении сказано, что спикеры считают особо актуальной инициативу ЕС о создании собственного военного инструмента, который позволил бы обеспечить защиту безопасности граждан союза, его интересов и его демократических ценностей. Для этого ЕС нужно иметь до 5 тысяч военных для быстрого развертывания при возникновении кризиса любой природы.

Ранее ЕС уже не раз проводил миссии и операции, цель которых состояла в стабилизации обстановки в соседних с ЕС странах и регионах.