Российских десантников направили в Белоруссию на учения

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Россия направила в Белоруссию подразделение десантников для проведения учений, сообщили в Минобороны РФ.

"12 ноября в рамках внезапной проверки боевой готовности Воздушно-десантных войск подразделение российских десантников выполнит практическое десантирование на незнакомой площадке приземления на территории Гродненской области Республики Белоруссия", - сообщило военное ведомство в пятницу.

Там сообщили, что подразделение примет участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил.

"Для обеспечения десантирования задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, которые, взлетев с аэродрома на территории РФ, в настоящее время совершают полёт в воздушном пространстве Белоруссии", - сообщили военные.

Там отметили, что после десантирования и отработки совместно с подразделениями белорусских вооруженных сил учебно-боевых задач российские десантники вернутся в пункт постоянной дислокации на территории России.

Совместное учение проходит на фоне обострения ситуация на границе Польши и Белоруссии. Ранее к польской границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польша разместила на границе с Белоруссией тысячи военнослужащих, выстроила заграждение с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе.

В среду и четверг стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС России и российские бомбардировщики Ту-22М3 вели патрулирование над Белоруссией.