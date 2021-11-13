РФ отправила Киргизии более 200 тысяч доз "Спутника Лайт" в качестве гумпомощи

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Авиация МЧС России доставила в Киргизию гуманитарную помощь, в составе которой вакцина от коронавируса "Спутник Лайт", сообщает пресс-служба ведомства.

"Помощь дружественной стране направлена для борьбы с пандемией и принятия необходимых мер по минимизации распространения коронавирусной инфекции. Грузовым авиационным бортом Ил-76 МЧС России в столицу Киргизии доставлено 200 тысяч доз лекарственного препарата "Спутник Лайт", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что при транспортировке соблюдены необходимые условия хранения препарата.

В пресс-службе уточнили, что всего в Бишкек было доставлено 56 термоконтейнеров общим весом около 12 тонн.