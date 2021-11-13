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Лукашенко сообщил о желании получить от РФ несколько дивизионов комплекса "Искандер"

Лукашенко сообщил о желании получить от РФ несколько дивизионов комплекса "Искандер"
Комплекс "Искандер-М"
Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия хотела бы получить от России несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", заявил в субботу президент республики Александр Лукашенко.

"Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении. Пусть стоят. Это 500 километров (радиус действия - ИФ), потому что наш "Полонез" - до 300 километров. Сейчас тормошу вашего президента, мне надо здесь эти 500-километровые ракетные установки", - сказал он в интервью российскому журналу "Национальная оборона".

Президент Белоруссии также напомнил, что на учениях "Запад-2021" были произведены пуски ракет. "Мы видим, где и ракетой надо нанести удар, и "Точку" задействовать, и "Бук-МБ", - добавил Лукашенко.

Белорусскую армию он охарактеризовал как "хорошую", "подготовленную" и "неплохо вооруженную".

Также глава государства предположил, как на территории Белоруссии могли бы развиваться военные действия. "У нас лесисто-болотистая местность. И если против нас будет наземная операция, нам надо уметь воевать на земле", - заявил Лукашенко.

Как он добавил, "ракетами нас могут накрыть, но наземную операцию они никогда не проведут в Беларуси - мы к этому готовы".

Белоруссия Александр Лукашенко Искандер

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