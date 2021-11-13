Что произошло за день: суббота, 13 ноября

Новый антирекорд по числу умерших от COVID за сутки, оценка Путиным рисков для транзита газа в Европу и ответ прокуратуры на жалобу Уилана

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин заявил, что Лукашенко теоретически может перекрыть газ Европе. Президент России отметил, что в личных беседах белорусский коллега не сообщал о подобных намерениях. Ранее Лукашенко пригрозил таким образом ответить на санкции ЕС на фоне миграционного кризиса.

- В России установлен новый антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки. Скончался 1 241 пациент, заболели еще 39 256 человек. Общее число случаев заражения коронавирусом за время пандемии превысило 9 млн.

- Прокуратура сочла, что сотрудник мордовской колонии пренебрежительно обошелся с Уиланом. В ответе на обращение адвоката американца говорится, что сотрудник ИК-17, проходя мимо Уилана, нарушил инструкции "путем касания правой рукой по плечу Уилана", но случаев применения насилия прокуроры не выявили. Прокуратура не видит препятствий для того, чтобы осужденный за шпионаж оставался в этой колонии.

- Лукашенко сообщил о желании получить от РФ несколько дивизионов комплекса "Искандер". Президент Белоруссии объяснил это тем, что отечественная реактивная система залпового огня "Полонез" имеет радиус действия до 300 километров, а "Искандер" - до 500 километров.

- Украинские военно-морские силы провели тренировку в Черном море с кораблями ВМС США, Турции и Румынии. В маневрах также приняла участие авиация американских ВМС. Между тем российские военные сообщили о четырех полетах самолетов НАТО над Черным морем за сутки.

- Арестован полицейский, ранивший свою 20-летнюю дочь из травматики во время ссоры в Подмосковье. Его обвиняют в покушении на убийство.

- Российские спортсмены выиграли соревнования в танцах на льду и среди спортивных пар на этапе Гран-при в Токио. Танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов набрали 215,44 балла, Анастасия Мишина и Александр Галлямов - 227,28 балла.