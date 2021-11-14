Рейтинг Байдена снизился до минимального показателя с момента инаугурации

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился до рекордно низкого уровня в 41%, следует из опроса, проведенного The Washington Post и ABC News.

Работу Джо Байдена не одобряют 53% опрошенных американцев. Из числа опрошенных 6% заявили, что не имеют мнения по поводу качества работы господина Байдена. Одобрили работу президента США 41% респондентов. В апреле, через три месяца после начала президентства, положительно работу Джо Байдена оценивали 52% американцев. Меры президента по борьбе с коронавирусом поддержали 47% опрошенных, против мер выступили 49%.

Телефонный опрос проводился с 7 по 10 ноября.

Ранее сообщалось о снижении рейтинга одобрения Байдена до 38%. Опрос был проведен USA Today и Университетом Саффолка в период с 3 по 5 ноября. Согласно ему, рейтинг одобрения Байдена упал до 38%, в то время как ранее он находился на уровне 40%.