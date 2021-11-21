Байден заявил о своих планах баллотироваться на второй срок в 2024 году

Президент США Джо Байден. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и его ближайшее окружение заверяют сторонников в планах 79-летнего американского лидера баллотироваться на второй срок в 2024 году, пишет в субботу газета The Washington Post.

Издание сообщает, что данные усилия предпринимаются в связи с тем, чтобы заверить демократов в участии Байдена в переизбрании, несмотря на то, что на момент голосования ему будет 81 год. Другой причиной является снижение рейтинга президента - к настоящему моменту работу Байдена на посту президента одобряют около 40% жителей страны.

"Единственное, что я слышал от него, - это то, что он планирует снова баллотироваться (...) И я рад, что это так", - сказал бывший сенатор Крис Додд, друг Байдена.

Ранее, 14 ноября, были опубликованы результаты опроса The Washington Post и ABC News, по которому видно, что президента США Джо Байдена опустился до рекордно низкого уровня в 41%. Работу Джо Байдена не одобряют 53% опрошенных американцев. Из числа опрошенных 6% заявили, что не имеют мнения по поводу качества работы Байдена.