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США и Франция обсудили сообщения о "военной деятельности" РФ на Украине

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом сообщения о военной деятельности России на Украине и близ ее границ, сообщает представитель госдепа Нед Прайс.

"Государственный секретарь Энтони Блинкен вчера разговаривал с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, чтобы обсудить сообщения о российской военной деятельности на Украине и вблизи нее, а также неизменную решительную приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении Прайса, распространенном госдепом.

Кроме того, Блинкен и Ле Дриан обсудили совместные усилия в отношении ядерной программы Ирана.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что в США обеспокоены перемещением российских войск в районе границы с Украиной и призывают Москву прояснить свои намерения. Между тем в Кремле заявили, что передвижение российских вооруженных сил на территории страны ни у кого не должно вызывать опасения.

США Энтони Блинкен Франция Жан-Ив Ле Дриан

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