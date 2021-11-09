Пентагон выразил обеспокоенность перемещениями войск РФ вблизи Украины

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В США обеспокоены перемещением российских войск в районе границы с Украиной, заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы продолжаем наблюдать за вызывающими обеспокоенность передвижениями российских военных в западных районах России и вокруг Украины. Мы продолжаем призывать Россию прояснить свои намерения, что они на самом деле там делают", - заявил Кирби в ответ на вопрос о том, соответствуют ли оценкам Пентагона сообщение Киева, что на границе с Украиной находится 90 тыс. российских военнослужащих.

В то же время пресс-секретарь сказал: "Я не собираюсь вдаваться в оценки разведки, находясь на этой трибуне, особенно в оценки, касающиеся численности". Он традиционно призвал Россию к соблюдению минских соглашений и уважению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее американские СМИ растиражировали сообщения о том, что Россия якобы сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной. Так, газета Politico опубликовала спутниковые фотографии, которые якобы свидетельствуют о наращивании Россией танков, самоходных орудий и воинского персонала. Они, пишет издание, были сделаны в районе российского города Ельни, не указывая, что он находится в Смоленской области, граничащей с Белоруссией, а не с Украиной. Washington Post со ссылкой на свои источники сообщала, что официальные лица в США и Европе в последние недели отмечают "наращивание Россией войск на границе с Украиной" после российско-белорусских военных учений "Запад 2021", что "вызывает обеспокоенность".

Сообщения западных СМИ о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, не соответствуют действительности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обратили внимание на информационный залп, который был выпущен в том числе по нам, но на самом деле по истине в большей степени, который имел место в статьях американских СМИ относительно того, что Россия стягивает войска к границе с Украиной", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Она назвала это "целой свежей фейк-кампанией в американских СМИ".