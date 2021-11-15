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Главе Генштаба Армении предъявили обвинение из-за поставок некачественных ракет

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Начальнику Генштаба ВС Армении Артаку Давтяну предъявлено обвинение по делу о поставках некачественных ракет Вооруженным силам республики.

"Артаку Давтяну предъявлено обвинение по делу о поставках некачественных ракет, по которому проходит бывший министр обороны Армении Давид Тоноян. Однако мера пресечения в отношении Давтяна не избрана", - пишет газета "Грапарак" со ссылкой на источники.

В прокуратуре и Службе нацбезопасности Армении эту информацию не комментируют.

Армения Артак Давтян

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