Главе Генштаба Армении предъявили обвинение из-за поставок некачественных ракет

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Начальнику Генштаба ВС Армении Артаку Давтяну предъявлено обвинение по делу о поставках некачественных ракет Вооруженным силам республики.

"Артаку Давтяну предъявлено обвинение по делу о поставках некачественных ракет, по которому проходит бывший министр обороны Армении Давид Тоноян. Однако мера пресечения в отношении Давтяна не избрана", - пишет газета "Грапарак" со ссылкой на источники.

В прокуратуре и Службе нацбезопасности Армении эту информацию не комментируют.